Блискавка влучила у дитячу лікарню в Чернівцях і зруйнувала дах: фото

Внаслідок негоди у деяких кабінетах погоріли комп’ютери та обладнання.

Сьогодні, 9 чернвя, близько 12:00 під час потужної грозової зливи, розряд блискавки влучив у міську дитячу лікарні, що на вул. Буковинській у Чернівцях. Блискавка влучила у шпиль на башті історичного корпусу медзакладу і зруйнувала його покрівлю.

"Дякуючи вчасній обробці дерев’яних конструкцій горища розчином протипожежного захисту, загоряння конструкцій та пожежі вдалося запобігти, потерпілих немає", - повідомили у лікарні.

Адміністрація лікарні створила оперативний штаб ліквідації наслідків стихійного лиха і повідомила про подію рятувальників. Зараз проводиться обстеження будівлі, зокрема, електричних мереж.

"Лікарня працює у звичному режимі, вживаються невідкладні заходи по відновленню нормальної діяльності педіатричного корпусу", - зазначили у медзакладі.

Як розповів інформагентству АСС, генеральний директор медустанови Сергій Сторожук, внаслідок попадання блискавки у приміщення лікарні у деяких кабінетах погоріли комп’ютери та обладнання. Утім медзаклад продовжує працювати.

"Приблизно 3 на 1 метр зруйнувало черепицю. Слава Богу, ніхто не постраждав. Обійшлося й без пожежі. Ми викликали працівників Служби порятунку, аби вони закрили ту діру, яка утворилася, бо йдуть дощі", - розповів Сергій Сторожук.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, Чернівці під час негоди засипало велетенським градом, розміром з перепелине яйце.

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