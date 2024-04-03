Блискуча робота: ЗСУ показали потужне знищення техніки ворога дронами (відео)

Наші бійці показали блискучу контрбатарейну боротьбу проти ворога. В результаті 12 російських самохідних артилерійських установок 152 та 122 мм калібру знищені ударами FPV-дронів.

Відпрацювали оператори підрозділу Shadow, пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали яскраве знищення техніки ворога дронами

Приголомшливий успіх

Як зазначив Бутусов, нова САУ Мста-С коштує до 5 мільйонів доларів.

"Їхнє знищення – це порятунок багатьох життів українців на фронті", – резюмував він.

Нагадаємо, станом на ранок 3 квітня 2024 року ЗСУ знищили 444 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових.

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