Блискуча "спецоперація": у Слов'янську жінка підкинула сусідам під двері фекалії і стала зіркою Мережі (відео)

Через нелюбов до вуличних котів жінка тихо мститься тим, хто їх підгодовує.

У Слов'янську Донецької області жінка "карає" сусідів, які підгодовують вуличних котів. Вона збирає котячі фекалії і підкидає їх таким людям під двері.

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Проведення такої спецоперації, яку зафіксували камери спостереження у багатоповерхівці, виклали у телеграм-каналі "Х* Слов'янськ".

"Не жартуйте з бабусями, бо ризикуєте знайти у себе під дверима жменю котячого лайна. На відео блискуча операція з підкидання фекалій", - підписали відео його автори.

Зазначається, що знімання з камер відеоспостережень надав житель квартири, під двері якого сусідка підкидала котячі екскременти. Через підгодовування його дружиною вуличних котів у них із "невловимою месницею" на відео стався конфлікт.

"Дружина якось дні три тому погодувала кішок біля будинку. Ця жінка сиділа на лавці і сказала дружині, щоб та більше безпритульних кішок біля будинку не годувала. На це дружина відповіла, мовляв, я розберуся, що робити. Прийшли додому, побачили під дверима купу котячого лайна", - розповів чоловік.

У Слов'янську бабуся підкидає фекалії під двері сусідам

Нагадаємо, що Луцьку чоловік розкидає вулицями міста цуценят. Він їздить автомобілем та викидає тварин із мішка.

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