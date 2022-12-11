"Блискуча спецоперація", яку готували місяць: ЗСУ вирахували і накрили 7 ворожих ЗРК С-300 на Запоріжжі

На позиції окупантів на Запоріжжі прилетіло від ЗСУ.

У Запорізькій області ЗСУ поцілили у позиції окупантів, які з ЗРК обстрілювали населені пункти області.

Про це повідомляють розвідники Сил спеціальних операцій підрозділу "Бандерлоги" у Запорізькій області.

За словами бійців, операцію готували впродовж місяця. Розвідники вирахували місце, де окупанти за допомогою кранів передзаряджали ЗРК з ракетами С-300, якими обстрілювали мирні українські населені пункти. Місце окупанти час від часу змінювали, але минулої доби розвідники "запеленгували" окупантів, які налаштувалися передзаряджати ЗРК.

"Вчора чітко вирахували час, коли там були крани, ракети, і йшла зарядка одного з комплексів. Арта отримала чіткі координати від розвідників і завдала дуже влучні удари. Горіло, вибухало і детонувало дві години", - розповів розвідник з "Бандерлогів".

За попередніми даними української розвідки, знищено 7 ворожих ЗРК, ракети до них та зо 3 десятки окупантів.

Нагадаємо, близько 10 сильних вибухів прогриміли в Мелітополі.