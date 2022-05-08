"Блискуча заява": у Зеленського відреагували на слова депутата Держдуми щодо окупації України до кордонів Польщі

"Блискуча заява": у Зеленського відреагували на слова депутата Держдуми щодо окупації України до кордонів Польщі

У РФ заявили про плани дійти до кордону Польщі.

В Офісі президента України відреагували на такі "сміливі" заяви віце-спікера Держдуми РФ Петра Толстого.

Думку з цього приводу висловив у ефірі телеканалу "Україна 24" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"На мій погляд - це блискуча заява. Вона стоїть в одному ряду з заявою пана Лаврова, яка стосується держави Ізраїль. Це все показує насправді, про що думає політична еліта Російської Федерації. Про це не просто думає Путін. Про це вони думають, вони живуть цим, вони в цьому варяться. Це їх кровоносні судини, по яких ходять ці заразні бактерії бажання знищити всіх", - зазначив Подоляк.

Він також додав, що такі слова депутата Держдуми свідчать про те, що вони є "прямою вказівкою на те, що вони хочуть знищити Україну як державу".

"Це і є геноцид, але не в сенсі етнічної приналежності, а в сенсі державної приналежності українців. Вони відкрито про це говорять", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, у Кремлі фантазії щодо захоплення України стають ще більш божевільними. Так, у Держдумі Росії заявили, що війна з Україною закінчиться, якщо їхня армія досягне кордону з Польщею. Таку заяву зробив віцеспікер Держдуми Російської Федерації Петро Толстой.

"Незважаючи на допомогу з Європи та істерію Бориса Джонсона або Маріо Драгі, ми закінчимо "операцію", коли вважаємо за потрібне. Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею", - заявив Толстой.