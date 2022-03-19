Близько 1,5 мільйона українських дітей стали біженцями через вторгнення Росії

Ці діти, які виїхали з України, ризикують стати жертвою торгівлі людьми.

Кількість українських дітей-біженців, які разом з батьками рятуються від російської військової агресії, сягнула близько 1,5 мільйона.

Ці діти, які виїхали з України, ризикують стати жертвою торгівлі людьми.

Про це повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

"Війна в Україні призводить до масового переміщення та потоків біженців – умов, які можуть призвести до значного сплеску торгівлі людьми та гострої кризи із захисту дітей", – сказав Афшан Хан, регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії.

"Діти-переселенці вкрай уразливі, вони можуть бути відокремленими від своїх сімей, їм може загрожувати експлуатація та торгівля, - продовжив Хан. - Вони потребують, щоб уряди в регіоні активізувалися та вжили заходів для їх безпеки".

"У період від 24 лютого до 7 березня ЮНІСЕФ повідомив, що виявив понад 500 дітей без супроводу, які перетнули кордон з України в Румунію. Загальна кількість дітей без супроводу, які перетинають сусідні кордони, ймовірно, набагато вища", - йдеться у заяві.

Щоб посилити захист, ООН і волонтери створили інформаційні центри в сусідніх країнах, таких як Польща, названі "Blue Dots" для надання основних послуг для сімей.

ЮНІСЕФ також закликає уряди країн-сусідів України посилити перевірку захисту дітей на кордонах і в ключових районах, таких як залізничні вокзали, через які проходять біженці.

"Крім того, ЮНІСЕФ закликає уряди покращити транскордонне співробітництво та обмін знаннями між прикордонним контролем, правоохоронними органами та органами захисту дітей, а також швидко виявляти розлучених з батьками дітей, впроваджувати процедури розшуку сімей та возз’єднання дітей, позбавлених батьківського піклування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти обстріляли будинок на Луганщині, загинула жінка і двоє дітей.

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