Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві: не ігноруйте правила безпеки

Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві.
Про це у повідомленні у Telegram-каналі заявив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
Попередньо, є займання.
"Повітряна тривога триває! Прошу всіх не ігнорувати правила безпеки! Більше інформації повідомлю вам згодом!", - йдеться у його дописі у соціальній мережі.
Нагадаємо, в ніч на 16 липня 2022 у Миколаєві пролунали вибухи.
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