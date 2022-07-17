Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві: не ігноруйте правила безпеки

Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі заявив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Попередньо, є займання.

"Повітряна тривога триває! Прошу всіх не ігнорувати правила безпеки! Більше інформації повідомлю вам згодом!", - йдеться у його дописі у соціальній мережі.

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Нагадаємо, в ніч на 16 липня 2022 у Миколаєві пролунали вибухи.

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