Близько 10 ударів дронами: унаслідок атаки у Харкові зайнялася СТО

Росія завдала близько 10 ударів безпілотниками Shahed по Харкову та передмістям у ніч на 3 листопада.
Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто в Основ'янському та Шевченківському районах Харкова унаслідок атаки безпілотників.
Про це інформує Суспільне.Харків з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.
"Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали", — сказав Чубенко.
Наразі інформації про загиблих або поранених немає.
Нагадаємо, що раніше масштабна повітряна тривога охопила майже всю Україну.
Також у Харкові пролунала низка вибухів.
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