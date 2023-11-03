Близько 10 ударів дронами: унаслідок атаки у Харкові зайнялася СТО

Росія завдала близько 10 ударів безпілотниками Shahed по Харкову та передмістям у ніч на 3 листопада.

Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто в Основ'янському та Шевченківському районах Харкова унаслідок атаки безпілотників.

Про це інформує Суспільне.Харків з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

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"Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали", — сказав Чубенко.

Наразі інформації про загиблих або поранених немає.

Нагадаємо, що раніше масштабна повітряна тривога охопила майже всю Україну.

Також у Харкові пролунала низка вибухів.

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