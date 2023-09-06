Близько 3 тисяч людей допомагають окупантам у підготовці "виборів" на Запоріжжі – Федоров

Так, 3 тисячі людей взяли участь в організації так званих "виборів" та "агітації" на окупованій частині Запорізької області. Цифра може здатися надвеликою, проте це лише 1% від загальної кількості населення.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Голова Мелітополя акцентував, що здебільшого так звані "агітатори, спостерігачі та учасники виборчого процесу" були привезені з континентальної частини Росії. Річ у тім, що місцеві мешканці відмовилися брати у цьому участь.

Що ж до так званих "кандидатів" – ситуація ідентична. Зокрема, 48 із 60 так званих кандидатів від партії "Єдина Росія" не є місцевими жителями, а приїхали з Сибіру та Алтаю. За словами Федорова, це говорить про те, що російське керівництво не довіряє місцевим, з якими співпрацює", – відзначив Федоров.

"Якщо ми проаналізуємо всіх тих, хто є місцевими, то це люди, багатьох із яких ми не знали до повної окупації нашого міста, або це ті люди, які були під карним переслідуванням наших українських правоохоронних структур до 24 лютого 2022 року", – підсумував Федоров.

Нагадаємо, у Генічеську так звані "мобільні виборчі групи" почали обхід місцевого населення. Втім, вони повертаються з порожніми урнами.

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