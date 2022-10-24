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Близько 470 "хороших" росіян відправилися "восвояси" : у Генштабі оновили втрати РФ в Україні за добу

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Близько 470 "хороших" росіян відправилися "восвояси" : у Генштабі оновили втрати РФ в Україні за добу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Втрати окупантів в Україні складають на сьогодні 67 940 осіб.

За минулу добу ЗС РФ втратили в Україні майже пів тисячі своїх вояків.

Про це повідомляють у щоденному звіті Генштабу щодо втрат РФ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 67940 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2590 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5295 (+11) од,
  • артилерійських систем  – 1673 (+6) од,
  • РСЗВ – 375 (+1) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 270 (+0) од,
  • гелікоптерів – 245 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 350 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 149 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. ППО збила 12 БпЛА “Shahed-136”.

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Перегляди
375
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