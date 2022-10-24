Близько 470 "хороших" росіян відправилися "восвояси" : у Генштабі оновили втрати РФ в Україні за добу

Втрати окупантів в Україні складають на сьогодні 67 940 осіб.

За минулу добу ЗС РФ втратили в Україні майже пів тисячі своїх вояків.

Про це повідомляють у щоденному звіті Генштабу щодо втрат РФ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 67940 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2590 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5295 (+11) од,

артилерійських систем – 1673 (+6) од,

РСЗВ – 375 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 189 (+0) од,

літаків – 270 (+0) од,

гелікоптерів – 245 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9),

крилаті ракети ‒ 350 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 149 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. ППО збила 12 БпЛА “Shahed-136”.

Читайте також: