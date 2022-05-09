Близько 50 загиблих російських військових та небезпека завдання ракетних ударів: яка ситуація на півдні України

Близько 50 загиблих російських військових та небезпека завдання ракетних ударів: яка ситуація на півдні України

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією по ворожих позиціях нанесено близько пів сотні уражень.

Протягом доби на Херсонському й Миколаївському напрямку суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення не відбулось. Однак, українськими підрозділами вчасно виявлено і зірвано спробу противника вивести групу розвідки. В результаті бою, з боку ворога є вбитий, поранений і полонений.

Про це пише оперативне командування "Південь" у Facebook.

Вдаривши на початку доби системами залпового вогню по Миколаєву, ворог продовжував тероризувати інші південні регіони ракетними ударами протягом всього дня.

Над Херсонщиною та Одещиною було збито безпілотні розвідники «Орлан-10» та ударний носій ракет «Форпост», відповідно.

Одещину за добу ворог атакував ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації. 6 ракет влучно знищено силами протиповітряної оборони.

Завдані удари пошкодили в області електропідстанцію і газогін, зруйнували кілька приватних будинків та пошкодили зони відпочинку. На жаль, є постраждалі.

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Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією по ворожих позиціях нанесено близько пів сотні уражень.

Ворожі втрати за добу склали: 51 російський військовий, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С», 2 БПЛА та гелікоптер.

Отримано підтвердження про втрати ворога напередодні – це ще 51 російських військових, ще 3 реактивні системи залпового вогню, 4 БТРи, 2 одиниці автомобільної техніки, а також суттєво пошкоджений радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс «Зоопарк 2».

Корабельне угруповання флоту противника налічує щонайменше 6 кораблів та 2 підводних човни, що перебувають в готовності до завдання ракетних ударів, бо споряджені понад пів сотнею крилатих ракет.

"Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні, довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам інформації, вірте в сили оборони й нашу спільну Перемогу. Ворога долаємо разом! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби, 8 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили чотири атаки. Утім, українські захисники дають російським військовим гідну відповідь.

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