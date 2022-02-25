Залізничники роблять все, щоб дати людям можливість пересуватись країною та покидати небезпечні зони.

Близько 80% пасажирських потягів "Укрзалізниці" продовжують курсувати країною.

На жаль, забезпечити дотримання графіку наразі не є можливим, тож поїзди продовжують рухатись із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного «вікна» для проїзду.

Евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова планується після 13:00, після цього курсування швидкісних поїздів буде тимчасово обмежено, вивезення продовжиться вагонами далекого сполучення та регіональними експресами.