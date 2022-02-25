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Близько 80% пасажирських потягів "Укрзалізниці" продовжують курсувати країною

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Близько 80% пасажирських потягів "Укрзалізниці" продовжують курсувати країною

УНІАН

Залізничники роблять все, щоб дати людям можливість пересуватись країною та покидати небезпечні зони. 

Близько 80% пасажирських потягів "Укрзалізниці" продовжують курсувати країною. 

На жаль, забезпечити дотримання графіку наразі не є можливим, тож поїзди продовжують рухатись із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного «вікна» для проїзду. 

Евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова планується після 13:00, після цього курсування швидкісних поїздів буде тимчасово обмежено, вивезення продовжиться вагонами далекого сполучення та регіональними експресами.

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