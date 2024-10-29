Блогер-ухилянт вже 71 день не виходить з дому, бо боїться ТЦК

Харківський блогер стверджує, що не виходить з дому уже понад 2 місяці, бо боїться бути мобілізованим.

Харківський блогер з ніком Artem Zavod стверджує, що вже 71 день не виходить з дому, бо боїться затримання співробітниками ТЦК.

Відеоролики зі свого відлюдькуватого життя він публікує у Tik-Tok.

"Боюся ТЦК, тому не виходжу з дому вже 71 день", – написав блогер у підпису під одним з відео.

Більшість дописувачів у коментарях засудили таку позицію хлопця.

"Гнилі вояки – нещастя країни... У Харкові живе блогер-"ухилянт", який вже 71 день не виходив на вулицю. Наші реалії", – зазначила одна з коментаторок.

Проте були й ті, що підтримали ухилянти-відлюдника.

Зауважимо, що на своїй сторінці блогер вказав місце проживання – Харків. Більшість його попередніх відео не на тему мобілізації пов'язані з Харковом. Однак невідомо, чи дійсно хлопець наразі проживає у Харкові. Якщо так, то постає питання, як він поводиться під час повітряної тривоги. І чи дійсно російські КАБи, дрони і ракети його лякають менше, ніж можливість стати на захист своєї країни.

Раніше повідомлялося, що львівський блогер Юра Скайф, справжнє ім'я якого Юрій Кальчук, після конфлікту з ТЦК та отримання повістки, втік до Польщі.

Ще раніше з України втік блогер Олександр Волошин. Він заявив, що поки не планує повертатися до України.

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