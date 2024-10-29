Блогер-ухилянт вже 71 день не виходить з дому, бо боїться ТЦК

Харківський блогер стверджує, що не виходить з дому уже понад 2 місяці, бо боїться бути мобілізованим.
Харківський блогер з ніком Artem Zavod стверджує, що вже 71 день не виходить з дому, бо боїться затримання співробітниками ТЦК.
Відеоролики зі свого відлюдькуватого життя він публікує у Tik-Tok.
"Боюся ТЦК, тому не виходжу з дому вже 71 день", – написав блогер у підпису під одним з відео.
Більшість дописувачів у коментарях засудили таку позицію хлопця.
"Гнилі вояки – нещастя країни... У Харкові живе блогер-"ухилянт", який вже 71 день не виходив на вулицю. Наші реалії", – зазначила одна з коментаторок.
Проте були й ті, що підтримали ухилянти-відлюдника.
Зауважимо, що на своїй сторінці блогер вказав місце проживання – Харків. Більшість його попередніх відео не на тему мобілізації пов'язані з Харковом. Однак невідомо, чи дійсно хлопець наразі проживає у Харкові. Якщо так, то постає питання, як він поводиться під час повітряної тривоги. І чи дійсно російські КАБи, дрони і ракети його лякають менше, ніж можливість стати на захист своєї країни.
Раніше повідомлялося, що львівський блогер Юра Скайф, справжнє ім'я якого Юрій Кальчук, після конфлікту з ТЦК та отримання повістки, втік до Польщі.
Ще раніше з України втік блогер Олександр Волошин. Він заявив, що поки не планує повертатися до України.
Читайте також:
- За $20 тис. отримали човен і одне на двох весло: історія невдах-ухилянтів
- На Закарпатті ухилянтам пропонували виконати карколомний трюк
- Перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації: у Києві сім чоловіків покарано, ще 19 чекають на рішення суду