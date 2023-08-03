Блогер з Дніпропетровщини закликав Росію "бомбити СБУ і поліцію": його викрили і затримали (фото)

У Дніпропетровській області затримали місцевого блогера, який записав відео до російських терористів з проханням "бомбити СБУ та МВС".

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, житель м. Кам’янське Дніпропетровської області у соціальних мережах опублікував відео, на якому закликав російських терористів наносити ракетні удари по приміщеннях СБУ та МВС.

"У ході обшуку за місцем мешкання чоловіка вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Наявність у його висловлюваннях виправдовування збройної агресії рф проти України підтвердили висновком експертизи", - йдеться у повідомленні.

Суд відправив горе-блогера під варту. Йому інкримінують ч. 2 ст. 436-2 КК України - виготовлення та поширення матеріалів, у яких містяться виправдовування збройної агресії РФ проти України. Триває слідство.

Нагадаємо, українські прикордонники на одному з пунктів пропуску затримали блогера з Кривого Рогу, який закликав до "об'єднання українського та російського народу". Україну він називав "рагулятнею".

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