Блогер з Китаю регулярно знімав роботу ППО в Україні і публікував відео у Youtube: чи покарали його 

В Одесі до іспитового терміну засудили блогера з Китаю, який регулярно знімав роботу ППО та публікував її у Мережі.

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду міста Одеси.

За даними суду, громадянин Китаю у травні, липні та серпні 2023 року зняв на відео роботу ППО та опублікував її на своєму каналі у Youtube.

По кадрах можна було ідентифікувати місце роботи ППО та кількість техніки.

На суді китайський блогер провину визнав та розкаявся. Він заявив, що зробив висновки та більше не зніматиме роботу ППО. Китаєць додав, що він підтримує Україну та ЗСУ.

Під час розгляду справи суд врахував "щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, те, що підсудний активно підтримує та перерахував кошти на потреби ЗСУ, здійснює підприємницьку діяльність, сплачуючи податки".

"Суд приймає також до уваги, що обвинувачений дотримується проукраїнської позиції та негативно налаштований відносно загарбницьких дій російської федерації, активно підтримує та перерахував кошти на потреби ЗСУ у сумі 150000 гривень, що підтверджено у судовому засіданні, здійснює волонтерську діяльність на користь ЗСУ. Також він запевнив, що і в подальшому буде всіляко сприяти наближенню перемоги України", - йдеться у матеріалах слідства.

Суд визнав іноземця винним за ч.2 ст.114-2 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, українка майже пів року здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо "народилась у СРСР" і не хотіла до ЄС.

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