Блогерка зі Львова, яка "подарувала" Крим Росії, поспішила змінити думку після бурхливої реакції в соцмережах (відео)

Дівчина також ображала ветеранів АТО.

Львівська блогерка, яка під час прямого ефіру сказала, що незаконно окупований Крим — російський, поспішила змінити свою думку.

Відповідне відео з'явилося в соціальних мережах.

На ролику видно, як дівчина знімає себе під пісню "Перлина Україна". На відео також присутній напис "Крим — це Україна". Ймовірно, дівчина поспішила змінити думку після того, як своєю необдуманою заявою підірвала соцмережі.

Нагадаємо, що блогерка не тільки "подарувала" Крим російському агресору, але також "пройшлася" по ветеранам війни на Донбасі. У провокаційному ролику вона сказала про свою нелюбов до "АТОшників" і “порадила їм знайти роботу”. Все це вона супроводжувала нецензурною лексикою.

Новини України: блогерка обматюкала ветеранів АТО і "подарувала" Крим Росії

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