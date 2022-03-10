Блогери Росії не зможуть отримувати гроші: YouTube ввів нові обмеження

YouTube запустив свою програму Short Funds в Україні: як заробити на коротких відео / pixabay.com

Всі YouTube блогери на Росії залишилися фактично без заробітку.

YouTube запровадив нові обмеження для жителів Росії. Відтепер вони аозбивлені можливості монетизації та спонсорства.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Железный нардеп", з посиланням на YouTube.

"Нещодавно ми повністю призупинили рекламу Google та YouTube в Росії. Тепер ми розширюємо обмеження на всі функції пов'язані з монетизацією, зокрема підписок Premium і Music Premium, Спонсорство, Суперчат, Суперстікери, Мерч для всіх користувачів Росії,

– йдеться у повідомленні компанії.

Це значить, що автори тимчасово перестануть отримувати дохід від цих функцій в Росії. Ці зміни не розповсюджуються на глядачів, які перебувають за межами Росії.

Нагадаємо, що Youtube відключив рекламу на своїх сервісах у Росії. Сервіс ухвалив таке рішення через варварський напад країни-окупанта на Україну. Крім того, Google, до системи якого входить YouTube, призупинив продаж реклами на своїх сервісах у Росії.