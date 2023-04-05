Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Блогерка вимагала від'єднати Закарпаття від України: СБУ відреагувала

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1352
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Блогерка вимагала від'єднати Закарпаття від України: СБУ відреагувала

Фото: СБУ в Закарпатській області

Жінка також зневажливо ставилась до українців.

Блогерка у соціальних мережах закликала від'єднати Закарпаття від України. За цим фактом СБУ зареєструвала кримінальне провадження. 

Про це повідомили в СБУ Закарпатської області. 

За даними слідства, блогеркою виявилась жителька Закарпаття, яка намагалась дестабілізувати ситуацію у західній області України. Вона відкрито заявляла про свої сепаратистські ідеї. 

"В соціальних мережах вона оприлюднила відеозвернення, в якому закликала підготувати петицію стосовно необхідності відокремлення Закарпаття зі складу України. Фігурантка розганяла ворожі наративи, в яких ображала почуття українців, вдавалася до зневажливих висловлювань на їхню адресу", - йдеться у повідомленні. 

СБУ відкрила провадження за статтею 110 Кримінального кодексу України. Жінку притягнуть до відповідальності. 

Користувачі соцмереж у коментарях до повідомлення зазначають, що блогерка часто публікувала образливий контент, нецензурно висловлювалась про Україну. 

Нагадаємо, в Карпатах неадекватний відпочивальник накинувся з погрозами у бік військового медика і заявив, щоб той "їхав до свого Бахмута".

Читайте також:

Угорщина привласнила Закарпаття і землі ще 6 країн: Назріває міжнародний скандал

Угорщина привласнила Закарпаття і землі ще 6 країн: Назріває міжнародний скандал

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1352
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація