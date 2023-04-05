Блогерка вимагала від'єднати Закарпаття від України: СБУ відреагувала

Жінка також зневажливо ставилась до українців.
Блогерка у соціальних мережах закликала від'єднати Закарпаття від України. За цим фактом СБУ зареєструвала кримінальне провадження.
Про це повідомили в СБУ Закарпатської області.
За даними слідства, блогеркою виявилась жителька Закарпаття, яка намагалась дестабілізувати ситуацію у західній області України. Вона відкрито заявляла про свої сепаратистські ідеї.
"В соціальних мережах вона оприлюднила відеозвернення, в якому закликала підготувати петицію стосовно необхідності відокремлення Закарпаття зі складу України. Фігурантка розганяла ворожі наративи, в яких ображала почуття українців, вдавалася до зневажливих висловлювань на їхню адресу", - йдеться у повідомленні.
СБУ відкрила провадження за статтею 110 Кримінального кодексу України. Жінку притягнуть до відповідальності.
Користувачі соцмереж у коментарях до повідомлення зазначають, що блогерка часто публікувала образливий контент, нецензурно висловлювалась про Україну.
Нагадаємо, в Карпатах неадекватний відпочивальник накинувся з погрозами у бік військового медика і заявив, щоб той "їхав до свого Бахмута".
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