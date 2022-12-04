Блогерка, яка втекла до Польщі, закликала українців виїхати і не заважати Росії: "Чемодан, вокзал, нах**"

Блогерка, яка втекла за кордон, заявила, що "чекає на Росію в Україні".

Жителька Полтавської області Валерія Браца, яка виїхала за кордон, поширює пропаганду. Блогерка заявила, що вона хоче дружити з "братньою" Росією, а ті українці, які з цим не згодні - повинні виїхати з України".

Про це вона заявила у ТікТок.

Валерія Браца у мережі поширила відео, на якому вона у грубій формі закликала тих українців, які хочуть, щоб Україна стала членом Європейського союзу - "нах** виїхати до Європи чи США". Проросійська блогерка додала, що особливо вона не любить людей, які мешкають на заході України, бо "вони не вміють навіть спілкуватись українською".

Тих, хто не хоче "дружити з "братньою" Росією", жінка порадила зібрати речі та виїхати.

Обережно, на відео пропаганда та нецензурна лексика

Прикметно, що скандальна блогерка була уже раніше судима за торгівлю наркотиками. Вона після того, як РФ розбомбила ТРЦ у Кременчуці заявляла, що "там була зброя". На це мер міста Віталій Малецький відреагував, зазначивши, що раніше судима блогерка виїхала з міста за кордон та звідти поширює російські фейки.

"Рашистською недоблогершою виявилася колишня засуджена за наркоторгівлю Валерія Браца, яка втекла з Кременчука за кордон і працює путінською пропагандисткою. Ця особа неодноразово затримувалася поліцією, вона була засуджена за продаж наркотиків, а тепер записує "відосики", повторюючи в них фейки кремля про те, що в ракетній атаці на "Амстор" винна влада України. Дивовижна погань", - писав Малецький.

У профілі Браци вказано, що вона мешкає у місті Вроцлав, що у Польщі.

Інші скандальні заяви блогерів

Раніше блогерка з Дніпра звинуватила владу у відключенні електрики. Вона заявила, що нібито "триває геноцид" та закликала українців "повалити уряд". Після розголосу блогерка перепросила українців, заявивши, що все сказане було на емоціях.

Ще одна блогерка "відзначилась" в Івано-Франківську. Вона заявила, що сама частково є росіянкою, Україна програє війну, а українці - "це найтупіший народ". Згодом вона також перепросила за свої заяви.

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