"Блогерка" з Ірпеня, яка "на х** би заборонила українську мову", загриміла до "Миротворця"

18-річна дівчина негативно висловилася про державну мову.

Сайт "Миротворець" поповнився ще одним ім'ям - Діана К*. Жительку Ірпеня внесли до "чорного" списку через висловлювання про українську мову.

Публікація про 18-річну "блогерку" з Ірпеня з'явилася на "Миротворці" 15 червня.

Дівчину звинувачують у "демонстративній неповазі до Державних символів України та участі в актах гуманітарної агресії проти України".

Раніше Діана К*, яка пишається своїм російським прізвищем і тим, що вона "руська", на своїй світлині в інстаграм написала наступне: "Просто я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык".

У Мережі Діану захейтили і порадили зібрати валізу і вирушити туди, де немає "еб***чої украхнської мови". Дівчина спочатку видалила акаунт, а потім поновила і зробила його закритим.

Нагадаємо, що у школі, де вчилася Діана К*, її характеризують як агресивну, вона хамила вчителям та не товаришувала з однокласниками.

Дівчина з Ірпені негативно висловилася про українську мову

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