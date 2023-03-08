Блогерка з Одеси оскандалилась заявою про "утиски російськомовних" та "нацистів в Україні" (відео, фото)

Блогерка записала скандальні сторіз тому, що отримала штраф через порушення мовного закону України.
Одеська блогерка та візажистка Руслана Броннікова, яка після початку повномасштабної війни Росії проти України виїхала до РФ, оскандалилась заявою про нібито "утиски російськомовних" людей в Україні. Так дівчина відреагувала на штраф через порушення мовного закону.
Скандальні відео дівчина виклала на своїй сторінці у Instagram.
Дівчина є фізичною особою-підприємцем і при цьому продовжує вести свою сторінку в Instagram та сайт російською мовою, пропонуючи послуги клієнтам. Однак це суперечить українському законодавству. За це порушення її оштрафували на 5 тисяч гривень. Що викликало з її боку хвилю хейту.
Про те, що вона веде сторінку російською мовою, хтось із її підписників повідомив мовному омбудсмену Тарасу Креміню. Дівчина обізвала підписника "щуром, що написав донос".
"Я одеситка, що говорить російською. У нас завжди були російськомовні міста на півдні. А з нас просто роблять безхребетних дурнів", – написала вона.
У своїх відео блогерка також заявила, що "Україна та українська влада – нацисти" та розповіла про нібито "каральні батальйони через використання російської мови" та про те, що "Київ, Одеса, Дніпро – російськомовні міста".
Нагадаємо, днями відома блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен похизувалася нагородою від Головного управління розвідки України, яку отримала ще у жовтні 2022 року. Користувачі соцмереж одразу пригадали її скандальні висловлювання щодо Криму та небажання переходити на українську мову.
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