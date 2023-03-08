Блогерка з Одеси оскандалилась заявою про "утиски російськомовних" та "нацистів в Україні" (відео, фото)

Одеська блогерка та візажистка Руслана Броннікова, яка після початку повномасштабної війни Росії проти України виїхала до РФ, оскандалилась заявою про нібито "утиски російськомовних" людей в Україні. Так дівчина відреагувала на штраф через порушення мовного закону.

Скандальні відео дівчина виклала на своїй сторінці у Instagram.

Дівчина є фізичною особою-підприємцем і при цьому продовжує вести свою сторінку в Instagram та сайт російською мовою, пропонуючи послуги клієнтам. Однак це суперечить українському законодавству. За це порушення її оштрафували на 5 тисяч гривень. Що викликало з її боку хвилю хейту.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Про те, що вона веде сторінку російською мовою, хтось із її підписників повідомив мовному омбудсмену Тарасу Креміню. Дівчина обізвала підписника "щуром, що написав донос".

"Я одеситка, що говорить російською. У нас завжди були російськомовні міста на півдні. А з нас просто роблять безхребетних дурнів", – написала вона.

У своїх відео блогерка також заявила, що "Україна та українська влада – нацисти" та розповіла про нібито "каральні батальйони через використання російської мови" та про те, що "Київ, Одеса, Дніпро – російськомовні міста".

Нагадаємо, днями відома блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен похизувалася нагородою від Головного управління розвідки України, яку отримала ще у жовтні 2022 року. Користувачі соцмереж одразу пригадали її скандальні висловлювання щодо Криму та небажання переходити на українську мову.

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