Блогер одягнув форму ЗСУ на Геловін та нарвався на критику військового (фото)

Український блогер Олег Баришевський у формі ЗСУ на Геловін / © Instagram-сторінка Олега Баришевського

Українського блогера Олега Баришевського розкритикували в соцмережах після того, як він влаштував фотосесію у військовій формі ЗСУ. Хлопець, який виїхав за кордон 2024 року, обрав такий образ для святкування Геловіну, що викликало хвилю обурення серед користувачів.

На ситуацію відреагував український військовий із позивним «Віцик», який служить на фронті.

Баришевський з’явився на вечірці у військовому «пікселі», зробив серію фото та відео і опублікував їх на своїй сторінці в Instagram. У мережі це спричинило шквал критики.

Військовий «Віцик» опублікував у себе фото Баришевського поруч із власними знімками з передової. На одному з них — аптечка бійця, вимазана кров’ю побратима, який загинув у бою.

«Перше фото — це моя аптечка і вона в крoві мого друга, який загинув на моїх очах в Покровську», — написав «Віцик».

Він різко розкритикував дії блогера, наголосивши, що військова форма — це не костюм для розваг.

«Піксель — не костюм, не стиль, не хайп, не прикол на Гелловін. Це форма, в якій ми носимо на руках 300 і 200 (поранених і загиблих — ред.). Ти в ньому танцюєш, ми гинемо. Ти в ньому пробуєш коктейль, ми в ньому ловимо останнє повітря перед тим, як перестати дихать», — зазначив військовий.

© Instagram-сторінка військового "Віцика"

На опублікованих кадрах видно, як Баришевський «віддає честь», а для більшої «реалістичності» він вимастив обличчя брудом. Реакція бійця була емоційною.

«Ти вдягнув її на свято, щоб отримати увагу, а хтось у ній отримав кулю, уламок, шрам або гробову дошку», — написав «Віцик».

Український блогер Олег Баришевський у формі ЗСУ на Геловін / © Instagram-сторінка Олега Баришевського

Військовий додав, що йому соромно через подібну поведінку блогера, та закликав не зневажати тих, хто «платить найвищу ціну» за свободу.

У коментарях користувачі також висловили обурення.

«Це що? Учасник шоу „хто сильніше спаплюжить форму“?» — написав один із них.

Після хвилі критики Баришевський зробив свій Instagram-акаунт приватним, закривши доступ для тих, хто не підписаний на нього.

До слова, українська блогерка Єва Коршик опинилася в центрі скандалу через старі світлини, на яких вона позує на тлі прапора «ЛНР». Хвиля критики також накрила український бренд одягу, що співпрацював з Коршик. Після обурення користувачів у соцмережах та гострої реакції блогерки Олени Мандзюк співпрацю бренду з Коршик було розірвано. Сама блогерка виправдалася, посилаючись на вплив російської пропаганди в підлітковому віці, та заявила, що перерахує гонорар на ЗСУ.