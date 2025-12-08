Українську блогерку засудили на 5 років: що вона скоїла

В'язниця / © Pixabay

Реклама

Блогерка з Чернівців, яка поширювала інформацію про розташування підрозділу Збройних сил України, відбуватиме реальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Верховний Суд підтвердив законність обвинувального вироку, який раніше ухвалили суди нижчих інстанцій.

Про це повідомили прокурори Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що влітку 2023 року жінка під час онлайн-трансляції порушила правила безпеки, озвучивши координати розташування українського підрозділу. Блогерка не лише назвала координати, а й продемонструвала елементи місцевості, які дозволяли точно ідентифікувати локацію військових.

Реклама

«На відео зафіксовано, як військовослужбовці вимагали припинити знімання з міркувань безпеки. Однак блогерка проігнорувала застереження, продовжила трансляцію і згодом без будь-якого редагування опублікувала відео в YouTube і TikTok», — зазначили у прокуратурі.

Жінку визнали винною за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, а саме за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів до України, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Постанова Верховного Суду набрала чинності та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Сихівський районний суд міста Львова ухвалив вирок у справі про напад на правоохоронця і військовослужбовця. Обвинувачений, застосувавши сльозогінний газ, втік від військового ТЦК та правоохоронця. За це його засудили до іспитового терміну.

Суд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна трьом учасникам агентурної групи ФСБ: місцевій депутатці та її двом дітям. Їх Служба безпеки України викрила ще в червні 2024 року на коригуванні ударів по Хмельниччині.