Блогерка Ксюша Манекен втратила понад 6 млн грн: реакція банку

Шахрайство з банківськими картками / © Getty Images

Через шахрайський чат-бот Monobank у Telegram власниця бренду ODA та відома українська блогерка Ксюша Манекен втратила понад 6 мільйонів гривень.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами блогерки, яка має бізнес брендового одягу, їй знадобилося зняти певну суму грошей зі свого рахунку. Після звернення в чат-бот, який виявився підробкою, з нею зв’язався «менеджер» банку.

Шахрай заявив, що зняти кошти вона зможе в будь-якому відділенні, але в її додатку якась помилка, тому клієнтці потрібно його перевстановити. Для перевстановлення він запропонував створити заявку, підтвердивши згоду після отримання повідомлення.

Виконавши запропоновані дії, Ксюша Манекен надала доступ шахраям до свого рахунку, звідки вони вивели 6,2 мільйона гривень.

За її словами, ці кошти були потрібними для ведення бізнесу — виплату зарплати, оплату оренди, закупівлі тканин тощо.

Ксюша Манекен поскаржилася, що Monobank не звернув уваги на те, що ФОП без жодних документів робить перекази на рахунки інших ФОПів один за одним — по 700-500 тисяч гривень.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський зазначив, що звинувачення Monobank є безпідставними.

«Жоден банк у світі не врятував би ці гроші. Більшість грошей пішла на ФОП в інші банки й це ФОП нормальні, не шахрайські. Жоден банк не буде обслуговувати шахраїв якщо розуміє, що це шахраї», - написав він у своєму Instagram.

Гороховський висловив свої співчуття відомій блогерці.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, яке використовувало технологію DeepFake для оформлення кредитів на українців. Схему організувала 33-річна жінка, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі.