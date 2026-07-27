Блогерка звинуватила чоловіка у педофілії, а через 11 днів її знайшли мертвою: деталі моторошної історії

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Колишній чоловік Сари Гілсон розповів, що протягом кількох років намагався переконати її розірвати стосунки з Джеремією Даффі. Жінку застрелили 23 липня в місті Овассо, штат Оклахома (США), менш ніж через два тижні після того, як вона публічно звинуватила чоловіка у педофілії.

Про це повідомляє Lad Bible.

За словами Лайла Ландерса, який має із Сарою двох дітей, вона перебувала у складних стосунках, де домашнє насильство поступово стало для неї «нормою». Він стверджує, що неодноразово пропонував їй допомогу та просив залишити Даффі, однак, за його словами, чоловік мав над нею сильний контроль.

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Причиною конфлікту стали звинувачення на адресу Даффі, який працював тренером із баскетболу. Після повідомлень про можливе неналежне поводження з неповнолітньою Гілсон отримала захисний припис, який забороняв чоловікові наближатися до неї та її будинку.

12 липня Сара опублікувала відео в TikTok, у якому заявила, що її майбутній колишній чоловік нібито виявився педофілом. Через 11 днів поліція отримала виклик про домашнє насильство. На місці правоохоронці знайшли Гілсон і Даффі мертвими від вогнепальних поранень.

Друзі та близькі Сари згадують її як турботливу матір, для якої діти були головним пріоритетом. Після її смерті для підтримки двох дітей родина та друзі організували збір коштів.

Раніше ми писали, що на Прикарпатті у Снятині чоловіка підозрюють у вбивстві 95-річної матері під час побутової сварки. За даними слідства, конфлікт виник через зауваження жінки щодо несмачної їжі — син, який був напідпитку, завдав їй численних ударів, від яких вона померла. Після цього чоловік намагався приховати злочин і повідомив поліції неправдиву версію подій, однак слідчі встановили його причетність.

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