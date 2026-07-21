Блогерки під російську музику ганяли нічним Івано-Франківськом: у Мережі стався скандал (відео)

Блогерки, які в Івано-Франківську їздили під російську музику / © Instagram

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У Мережі розгорівся черговий мовний скандал через нічну поїздку блогерок автомобілем вулицями Івано-Франківська під гучну російську музику. Користувачі соцмереж різко засудили такі дії та звернулися з закликом до поліції.

Про це свідчить відео з соціальних мереж.

Поїздка блогерок під російську музику в Івано-Франківську — деталі

У Мережі поширили відео, зняте під час нічної поїздки автомобілем вулицями Івано-Франківська. На записі видно, як машина рухається містом, а в салоні лунає гучна російськомовна музика.

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Оприлюднені кадри швидко викликали бурхливе обговорення. Одні коментатори зосередили увагу на російськомовній композиції, що звучить у відео, тоді як інші критикували передусім спосіб руху автомобіля нічним містом, назвавши його небезпечним.

«Просто не віриться, шо у нас в Франківську таке відбувається. Одні стоять на мітингах, а інші москальською горланять пісні. @national.police.ua це ваші клієнти?» — написала користувачка anastasiya_brylkovska.

Дата публікації 10:31, 21.07.26 Кількість переглядів 22 В Івано-Франківську блогерки ганяли містом під російську музику

Користувачі Мережі також почали з’ясовувати, хто міг бути учасником цієї поїздки. У публікаціях згадували блогерок, відомих у соцмережах під ніками susanna7 та ja___guar.

Блогерка susanna7 / © Instagram

Блогерка ja___guar / © Instagram

На тлі критики блогерка ja___guar оприлюднила в Instagram Stories пояснення щодо своєї участі в ситуації. Вона зазначила, що помилилася, коли поширила відео, не почувши текст пісні. За словами блогерки, російськомовна композиція не звучала в її автомобілі, а сама вона не підспівувала треку.

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«Дякую за активність. Моя помилка була у тому що я репостнула відео, не чуючи слова пісні. Вона не грала у мене в авто, я не співала слова треку, а просто їхала поруч на машині. Тому залиште свої погрози при собі», — написала ja___guar.

Блогерка ja___guar / © Instagram

Частина людей стала на захист блогерок

Попри хвилю критику на адресу блогерок, були й коментатори, які виступили на захист дівчат. Вони наголошували, що саме лише прослуховування музики у приватному авто не має ставати підставою для масштабного цькування.

«Живіть своїм життям, а не чужим. Як уже замахали такі пости», — написав один із користувачів.

Ще одна користувачка заявила, що особисто знайома з дівчатами та не вважає їхню поведінку свідченням проросійських поглядів. Вона стверджує, що блогерки допомагають військовим і беруть участь у зборах коштів.

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«Доброго дня! знаю цих дівчат особисто, і наскільки мені відомо, вони ніколи не мали відношення до проросійського! Це, ймовірно, була якась помилка! І вони неодноразово допомагають військовим та закривають збори різні!» — написала користувачка __.scar._.

Нагадаємо, у місті Обухів на Алеї Слави дві 13-річні дівчинки танцювали під російську музику. Відео інциденту з’явилося в телеграм-каналах, після чого поліція Київської області розпочала перевірку.

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