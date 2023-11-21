Блокада кордону Польщі з Україною: до страйку перевізників можуть приєднатися фермери – ЗМІ

Польські фермери можуть приєднатися до протесту перевізників на кордоні з Україною.

До страйку перевізників на кордоні Польщі з Україною планують приєднатися польські фермери, що може поставити під загрозу гуманітарну допомогу Україні та ще більше ускладнить ситуацію.

Про це пише Bloomberg.

Близько 100 фермерів з асоціації Betrayed Countryside планують провести триденну акцію протесту на пункті пропуску "Медика - Шегині" в четвер, 23 листопада, розповів Bloomberg Лукаш Мартин, один з її організаторів.

"Фермери були першою групою, яка постраждала. Зараз є транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним", - сказав він.

Видання пише, що члени галузевої групи Міжнародного союзу автомобільного транспорту з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви звернулися до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із закликом переглянути угоду, яка дозволяє лібералізацію руху з Україною, термін дії якої закінчується у червні 2024 року.

Блокада, яка почалася два тижні тому, призвела до того, що близько 20 000 транспортних засобів застрягли по обидва боки кордону.

Далекобійники з Польщі та кількох східних держав-членів Європейського Союзу стверджували, що тимчасові поступки, введені після вторгнення Росії, створили нечесну конкуренцію з боку України, і хочуть, щоб вони були скасовані.

Проте виконавчий орган ЄС заявив, що будь-яке повторне запровадження дозволів або квот на автомобільні перевезення з України є юридично неможливим, оскільки це порушить чинну угоду між ЄС і Києвом.

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач у понеділок, відвідавши пункти пропуску "Рава-Руська" та "Краківець", повідомив у понеділок, що на двох пунктах пропуску було не більше 15 протестувальників, які фактично тримають кордон у заручниках.

"Зрозуміло, що гарантії щодо безперешкодного доступу гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів не виконуються. Ми бачили численні випадки черги з паливними цистернами та гуманітарною допомогою. Ми передали цю інформацію польським колегам і чекаємо на відповідь", - зазначив Деркач.

Нагадаємо, український водій, який 12 днів стоїть у черзі перед пунктом пропуску, розповів про ситуацію на кордоні з Польщею.

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