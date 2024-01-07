Блокада кордону польськими перевізниками: де найважча ситуація — речник Держприкордонслужби.

Три пункти перетину польсько-українського кордону залишаються заблокованими перевізниками із сторони Польщі. Найменше пропускається вантажних транспортних засобів на напрямку пункту пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, який є найбільшим із перекритих.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що напередодні, 6 січня, близько 9 години вечора був розблокований пункт пропуску “Медика-Шегині”, який перекривали польські фермери. Станом на ранок 7 січня у черзі на в’їзд в Україну перебувало близько 650 вантажівок.

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Інші три пункти пропуску, які блокують польські перевізники, залишаються закритими. Це “Рава Руська-Гребенне”, “Краківець-Корчова” і “Ягодин-Дорогуськ”. У чергах на всіх цих трьох напрямках у бік України перебувало десь 1400 вантажівок, практично пропорційно по кожному напрямку.

Андрій Демченко наголосив, що пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” за минулу добу пропустив всього 77 вантажівок в напрямку України.

“Це найбільший інфраструктурний об'єкт, пункт пропуску, де можуть перетинати кордон за добу 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Коли розблоковувався цей напрямок наприкінці минулого року, то за добу могло перетнути кордон і 1500 вантажних транспортних засобів, 900 з яких на в'їзд в Україну. Найбільший інфраструктурний об'єкт найменше пропускає вантажівок”, - зазначив речник ДПСУ.

Нагадаємо, увечері в суботу, 6 січня, польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску “Медика – Шегині”. Раніше повідомлялося, що уряд Польщі домовився з фермерами, яку блокують дорогу для руху фур, про призупинення протесту в цьому місці на невизначений період.

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