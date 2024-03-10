Блокада кордону у Польщі: чи існують інші шляхи для українського експорту — Гетманцев

Протести фермерів з боку польського кордону обходяться Україні щонайменше у 8 млрд грн на місяць, які не надходять лише від митниці.

В умовах блокування кордону України польськими фермерами потрібно розвивати більш перспективні транспортні напрями, зокрема через Румунію та Молдову.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Молдова та Румунія

За його словами, у межах програми “Шляхи солідарності” від Європейського Союзу саме на кордоні з Молдовою та Румунією потрібно насамперед “відкривати нові та розширювати можливості чинних пунктів пропуску, пропонувати нестандартні діджитальні рішення, які прискорюватимуть проходження кордону, будувати необхідну інфраструктуру (дороги, мости) тощо”.

Чорне море

Також Гетманцев пропонує розширити чорноморську логістику, зауваживши, що після відновлення морського зернового коридору Україна відвантажила морем з портів Великої Одеси вже понад 30 млн тонн вантажів, які попрямували до майже чотирьох десятків держав світу.

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“Більш ніж половина суден (51,2%), які прямують в та з Одеси ходять під прапорами Греції та Туреччини. Перемовини на найвищому рівні, які пройшли на цьому тижні з керівництвом обох держав, що серед іншого стосувались і питання транспортування української продукції, дають сподівання, що ці обсяги можуть бути збільшені”, - зазначив народний депутат.

Дунай

Окрім того, перспективним, на його думку, є прискорення розвитку Дунайського кластеру, де за останній місяць перевалили понад 2 млн тонн продукції, збільшивши вантажообіг порівняно з 2021 роком на понад 600%.

Пов’язаним із попереднім напрямком завданням він називає розвиток Українського дунайського пароплавства, яке уже готове запропонувати флот дедвейтом 432,6 тисячі тонн та 4,3 млн тонн перевізної здатності на рік.

Збитки України

Данило Гетманцев зауважив, що “вистави”, як він називає протести фермерів, з боку польського кордону обходяться Україна щонайменше у 8 млрд грн на місяць, які не надходять лише від митниці.

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"Насправді ж йдеться про набагато більші збитки – адже це і падіння до катастрофічно низького рівня вантажообігу транспорту, задіяного на польському напрямі, затримки та удорожчання постачання товарів кінцевого вжитку до українських споживачів, а сировини, комплектуючих, матеріалів – до наших виробників, це у свою чергу спричиняє неможливість своєчасного виконання контрактів перед іноземними контрагентами, збої в організації виробництва і багато чого іншого", - наглосив він.

Нагадаємо, у суботу, 9 травня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не зміг переконати лідерів фермерських організацій, які блокують кордон з Україною, припинити страйк.

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