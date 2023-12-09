Блокада кордону: угорські перевізники також грозяться організувати протест

Мета демонстрації — привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до "серйозного впливу" угоди між Європейським Союзом та Україною.

В асоціації угорських автоперевізників (MKFE) заявили, що з понеділка, 11 грудня, почнуть демонстрацію на прикордонному пункті пропуску "Загонь — Чоп". Протест, який відбуватиметься "подібно до того, як це зробили польські та словацькі водії", уже дозволили в поліції.

Про це йдеться у заяві асоціації.

Мета демонстрації — привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до "серйозного впливу" угоди між Європейським Союзом та Україною.

Через лібералізацію вантажних перевезень, яку та передбачає, багато угорських підприємств опинились "у критичній ситуації", стверджують в асоціації.

Там також зазначають, що з часу укладення угоди, яка має "серйозні наслідки спотворення ринку", угорські перевізники послідовно протестували проти неї. Вони, зокрема, надсилали листи президентці та транспортним комісарам Єврокомісії.

Тепер перевізники вимагають переглянути угоду та відновити ліцензійні квоти для українсько-угорських перевезень.

В організації також закликали "шукати засоби, які можуть надати можливість на рівні держав-членів стримувати експансію українських перевізників".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що євродепутати різко звернулися до президента Польщі Дуди і керівництва ЄС через блокаду кордону з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ вже відчувають брак постачання на фронті через блокаду кордону в Польщі.

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