Блокада кордону з Польщею: Зеленський пообіцяв захищати український бізнес

Український президент вважає, що “використовувати Україну” в політичному протистоянні в Польщі є несправедливим.

Президент України Володимир Зеленський вважає блокування кордону польськими фермерами політичним питанням та пообіцяв захищати український бізнес, якщо не буде знайдено кроків його вирішення.

Про це український президент говорив під час форуму "Україна. Рік 2024".

“Підтримувати Україну треба зараз, а не "до кінця", тому що кінець може бути швидко”, - заявив Зеленський, коментуючи ситуацію на кордоні з Польщею, який спершу блокували польські перевізники, а тепер — фермери.

Він нагадав, що у нього були зустрічі і з президентом Польщі Анджеєм Дудою, і з прем’єр-міністром країни Дональдом Туском з цього приводу.

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“Від квітня [2023 року] я говорю, що це політичне питання... Дуже не хотілося б, щоб політики так робили, щоб цей кордон був між нашими народами”, - наголосив український президент.

Він наголосив, що “використовувати Україну” в політичному протистоянні в Польщі є несправедливим.

“Для нас важливо зберегти союз з Польщею, [але] якщо кроки [для розблокування кордону] не знайдуться, ми захищатимемо свій бізнес”, - попередив Зеленський.

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