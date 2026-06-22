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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
497
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Блокада Криму: голова Меджлісу закликав росіян втікати із півострова, «поки міст стоїть»

На тлі атак туристичний сезон у Криму — зірваний.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Кримський міст

Кримський міст / © Associated Press

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав росіян покинути Крим, поки Керченський міст ще стоїть.

Про це голова Меджлісу сказав у понеділок, 22 червня, в ефірі Freedom.

«Ми наполягаємо, що ці люди мають вже покинути Крим, поки міст ще стоїть. У них є побоювання, що міст може незабаром бути зруйнований. Це цілком збігається з тим, що перед цим говорив міністр оборони України Федоров», — заявив він.

Він додав, що туристичний сезон у Криму — зірваний. На тлі останніх атак по півострову відбулося дуже різке скасування раніше заброньованих путівок.

«Експерти кажуть, що не менше ніж 70% путівок на липень у них було скасовано. І така сама тенденція фіксується і на серпень. Тому нові росіяни вже бояться їхати до Криму. А ті, хто незаконно оселився в Криму, замислюються над тим, коли вже потрібно покидати Крим», — додав Чубаров.

Яка ситуація у Криму — останні новини

Україна посилила удари по окупованому росіянами Криму. Це спричинило проблеми з логістикою противника, паливну кризу, перебої зі світлом та паніку серед росіян. Через панівні настрої окупаційна «влада» запроваджує обмеження, а російські військові починають евакуацію своїх сімей.

Одна із крайніх атак була вночі 22 червня. В кількох районах півострова зафіксували серію вибухів і стрілянину. Супутникові знімки зафіксували потужну пожежу будівлі прикордонної служби ФСБ Росії.

Напередодні, 21 червня, радник міністра оборони України Сергій Стерненко анонсував операцію у Криму. Він попередив, що на російських окупантів чекають серйозні проблеми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
497
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