Блокада Криму: в ЗСУ зробили важливу заяву щодо відступу російської армії

Крим

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Російські війська можуть почати відступати самовільно з Криму, який тимчасово окупували. Адже порушення логістики та постачання може створити для армії РФ критичні проблеми.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв’ю «Українському радіо».

За його словами, потенційна блокада окупаційного угруповання матиме не лише військове, а й серйозне психологічне значення для російських військових.

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Логістичні проблеми можуть вдарити по всьому угрупованню РФ

Тимочко наголосив, що йдеться не лише про ускладнення сполучення з Кримом, а й про загальну здатність російських сил вести бойові дії на материковій частині України.

«Це не лише логістична блокада Криму, а й спроможність росіян воювати на материковій частині України», — зазначив він.

За словами Тимочка, Росія приділяє особливу увагу Криму та Азовському морю, які Кремль намагався представити як власний стратегічний простір після окупації українських територій.

Водночас будь-які проблеми з постачанням пального, боєприпасів та інших ресурсів створюють додаткові труднощі не лише для військових підрозділів, а й для російської нафтопереробної галузі та логістики загалом.

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Війська РФ можуть втратити мотивацію виконувати накази

На думку Тимочка, найбільшою загрозою для російського угруповання може стати саме дефіцит ресурсів.

«Відрізання логістики і постачання — від пального, боєкомплекту до банальних продуктів харчування для російської армії — це означає поставити її у дуже складне становище», — пояснив він.

Він зазначив, що без належного забезпечення утримувати позиції на півдні України стане дедалі складніше.

«Якщо ресурс буде не просто мінімальним, а відсутнім, це означатиме, що, скоріш за все, російські війська почнуть відступати самовільно», — вважає Тимочко.

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За його оцінкою, першими можуть намагатися залишити небезпечні райони представники силових структур РФ та чиновники, відряджені з Росії, а згодом така тенденція може поширитися і на бойові підрозділи.

Путін боїться втратити контроль над військами

Голова Ради резервістів звернув увагу, що в разі реальної блокади виникне ще одна проблема для Кремля — зниження впливу командування на особовий склад.

За його словами, навіть якщо російське керівництво вимагатиме утримувати позиції «до останнього», виконати такий наказ без пального, боєприпасів та продовольства буде практично неможливо.

«Це призведе до невиконання наказу Путіна. І за це цим російським військам нічого не буде. Страх перед Путіним, перед своїм командуванням може бути знівельований», — заявив Тимочко.

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Саме тому, переконаний він, російська сторона намагатиметься будь-якими способами підтримувати життєздатність свого угруповання на окупованих територіях півдня України та в Криму.

Росія намагається захищати свою логістику

Щодо супроводу паливних колон мобільними групами із кулеметами для боротьби з дронами, Тимочко зазначив, що втрати російської техніки залишаються значними.

Він нагадав, що лише за одну добу, за даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія втратила сотні одиниць автомобільної техніки та десятки артилерійських систем.

На його думку, РФ змушена дедалі активніше перекидати транспорт із глибини своєї території для компенсації втрат, однак це не вирішує системних проблем логістики.

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Тимочко також звернув увагу на розвиток українських далекобійних безпілотників, які здатні завдавати ударів на значній відстані від лінії фронту.

Водночас він застеріг від надмірного оптимізму щодо швидкого виснаження ресурсів Росії.

«Росія має ресурс, який вона буде тягнути. Але важливо те, що вона не може його нарощувати на окупованих територіях. Вона зараз змушена бути в такому форматі: чим швидше бігти, щоб довше стояти на місці», — підсумував експерт.

Нагадаємо, наразі сотні машин штурмують Керченський міст через масштабні пожежі. Про те, що в бік Росії стоїть понад 700 автівок, повідомляють місцеві ЗМІ.

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