Блокада на кордоні: Деркач пояснив, чому неможливо виконати вимоги польських протестувальників

Блокада на польсько-українському кордоні триває. Попри це, уряд не може в односторонньому випадку вплинути на угоду між Україною та Європейським союзом щодо лібералізації вантажних перевезень, що є однією з вимог протестувальників.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, передає РБК-Україна.

За його словами, протестувальники добре знають про це, у зв'язку з чим, як здається українській стороні, польські перевізники влаштували протест, аби фізично заблокувати кордон, а не розв'язувати питання за столом переговорів.

"Фактично єдина основна вимога протестувальників, це скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень й повернення до дозволів. Угода діє вже фактично півтора року й повинна діяти ще до 30 червня 2024 року. Вона була підписана між Україною та Європейським союзом, тому польському уряду, зрозуміло, в односторонньому випадку неможливо щось здійснити", - пояснив Деркач.

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Станом на сьогодні українська сторона вже тричі зустрічалась з представниками уряду Польщі і Європейської комісії на кордоні. Сторони погодились про продовження діалогу, аби розв'язувати питання щодо подальшої роботи в частині угоди.

"Але на сьогодні вона діє. Протестувальники фактично ставлять в неможливість вирішення цієї ситуації польський уряд і ЄС, й просто фізично блокують кордон на невизначений термін", - зауважив Деркач.

Нагадаємо, в ОП кажуть, блокада, яка зараз відбувається на польсько-українському кордоні, є відголосом внутрішньої боротьби в Польщі, тобто парламентських виборів.

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