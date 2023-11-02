Блокада руху вантажного транспорту на українсько-польському кордоні: стало відомо, коли розпочнеться

Перевізники Польщі перенесли початок блокади руху вантажного транспорту на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні з 3-го на 6-те листопада.

Про це повідомив голова Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко з посиланням на одного з організаторів протесту біля пункту пропуску "Краківець-Корчова" Томаша Борковського.

Блокаду розпочнуть о 13:00 за київським часом 6 листопада. Організатори протесту отримали офіційний дозвіл місцевої влади на його проведення до 3 січня 2024 року, йдеться в повідомленні.

Блокада вантажного транспорту буде організована в напрямку трьох пунктів пропуску:

"Ягодин-Дорогуськ",

"Краківець-Корчова",

"Рава-Руська-Гребенне".

Що вимагають організатори протестів

Одна з вимог протестувальників стосується повернення до практики видавання дозволів для українських вантажоперевізників і зменшення їхньої кількості від довоєнного рівня, коли видавали до 200 тисяч дозволів на рік.

Ба більше, перевізники хочуть, щоб порожні польські вантажні автомобілі, які повертаються з України до Польщі, могли проїжджати кордон без черги, а не чекали 10-12 днів.

Також перевізники вимагають посилити правила перевезення за ЄКМТ (сертифікат Європейської конференції міністрів транспорту).

Нагадаємо, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що більшість вимог польських перевізників, які погрожують перекрити кордон, нездійсненні, і назвав сценарії розгортання подій.

30 жовтня ТСН.ua із посиланням на інформацію Міжнародної транспортної асоціації України повідомив, що до кінця 2023 року можуть бути перекриті всі виїзди до Польщі у зв’язку зі страйками польських перевізників.