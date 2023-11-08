Блокада українсько-польського кордону: через які пункти пропуску краще не їхати

У ДПСУ нагадали, що відстежувати ситуацію на кордоні можна на сайті "єЧерга".

Станом на обід 8 листопада через страйк перевізників у Польщі рух ускладнений на трьох напрямках: Краківець, Рава-Руська і Ягодин.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону у середу, 8 листопада.

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Він наголосив, що відстежувати ситуацію на кордоні можна на сайті "єЧерга".

"Інші напрямки як функціонували, так і функціонують", - розповів він.

Речник ДПСУ нагадав, що на виїзд з України на 16 пунктах пропуску діє електронна чарга для вантажівок. Він закликав додатися в "єЧергу" на ці напрямки, аби безперешкодно потрапити до Польщі.

"Тому кожен, хто хоче перетнути кордон на цих напрямках, ці пункти пропуску також прописані і на сторінках державної прикордонної служби, і на сайті "єЧерга", де вони можуть ознайомитися і з умовами, і завантаженістю на кожному з цих пунктів пропуску", - зазначив він.

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