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Блокада українсько-польського кордону: через які пункти пропуску краще не їхати

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Блокада українсько-польського кордону: через які пункти пропуску краще не їхати

Пункт пропуску на кордоні із Польщею "Краківець" / Фото: Facebook/Масі Найєм

У ДПСУ нагадали, що відстежувати ситуацію на кордоні можна на сайті "єЧерга".

Станом на обід 8 листопада через страйк перевізників у Польщі рух ускладнений на трьох напрямках: Краківець, Рава-Руська і Ягодин.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону у середу, 8 листопада.

Він наголосив, що відстежувати ситуацію на кордоні можна на сайті "єЧерга".

"Інші напрямки як функціонували, так і функціонують", - розповів він.

Речник ДПСУ нагадав, що на виїзд з України на 16 пунктах пропуску діє електронна чарга для вантажівок. Він закликав додатися в "єЧергу" на ці напрямки, аби безперешкодно потрапити до Польщі. 

"Тому кожен, хто хоче перетнути кордон на цих напрямках, ці пункти пропуску також прописані і на сторінках державної прикордонної служби, і на сайті "єЧерга", де вони можуть ознайомитися і з умовами, і завантаженістю на кожному з цих пунктів пропуску", - зазначив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 6:00 за 8 листопада 2023 року | Повний випуск новин

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Дата публікації
Перегляди
217
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