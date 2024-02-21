Блокада українського кордону: чи пропускають поляки авто та автобуси і де найгірша ситуація

Станом на 21 лютого на шести напрямках пункту пропуску, що на кордоні із Польщею, фермери продовжують блокувати рух вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарфону.

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За його словами, із українського боку - це "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

"Станом на ранок (21 лютого - ред.) сукупно на усіх цих шести напрямках на території Польщі у бік України, коли немає можливості перетину кордону від нашої держави, десь 2500 вантажівок. Найбільше - навпроти "Краківця", "Ягодина" та "Рава-Руської", - зазначив Демченко.

ДПСУ - про протести поляків 20 лютого

Речник зауважив, що напередодні, 20 лютого, польські аграрії масштабували протести та практично унеможливили рух для вантажівок по всім напрямкам. А на трьох: "Рава-Руська", "Устилуг" та "Угринів" - обмежили рух і для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілей та автобусів.

"Однак після 16 години поступово і до 18 рух на цих напрямках для легкових авто та автобусів нормалізувався. Польські фермери припинили блокувати та дозволили їм можливість проїзду автошляхами", - наголосив він.

Чи пропускають протестувальники авто та автобуси зараз

За даними речника ДПСУ, станом на зараз для легкових автомобілів і автобусів рух вільних в обох напрямках.

"А вантажівки вони пропускають нна різних напрямках по-різному, але це фактично 1-3 вантажівки за годину в обох напрямках. Єдина відмінність - вони взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують із України у бік Польщі, на напрямках пунктів пропуску "Шегині" та "Ягодин", - додав він.

Яка ситуація із воєнними та гуманітарними вантажами на кордоні

Демченко підтвердив, що під час блокади польських фермерів виникають затримки руху із вантажівками, які везуть воєнні та гуманітарні вантажі до України.

"Якщо брати вчора і раніше, ми бачимо, що все-таки гуманітарна допомога або інші важливі вантажі прибувають із Польщі до українських пунктів пропуску, але зважаючи на ту чергу, яка є по той бік кордону і на незначну кількість вантажівок, які перетинають кордон, особливо на окремих напрямках ("Ягодин" та "Шегині"). Це незначна кількість, бо кілька десятків вантажівок прибули до українського кордону. Тому дати 100-відсоткову гарантію, що польські фермери можуть виокремлювати ці вантажі у чергах і дозволяти їм слідувати до кордону, я не можу", - підсумував він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на ситуацію на польсько-українському кордоні.

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