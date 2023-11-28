Блокада вантажівок: яка ситуація на кордоні з Польщею та що пропонує Варшава

На кордоні між Польщею та Україною простоюють тисячі фур.

Блокування кордону з Польщею триває на чотирьох напрямках. На пункті пропуску "Шегині - Медика" відучора рух блокується цілодобово. Найбільший пункт пропуску "Ягодин" за добу пропускає 120-130 машин, хоча до блокади там проходило 1200-1300 машин.

Про це повідомив речник Прикордонної служби України Андрій Демченко в етері "Апостроф TV".

З його слів, в чергах на території Польщі стоять 2700 автівок. Найбільше - на пунктах "Шегин"" і "Краківець".

"Автобуси через кордон проходять. Натомість ми не знаємо, чи пропускають блокадники машини з паливом і гуманітарною допомогою. Офіційної інформації від польських прикордонників щодо загибелі двох водіїв ми не маємо", - зазначив Демченко.

Уряд Польщі вперше відреагував на блокаду кордону: що відомо

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа віцепрем’єрові Олександру Кубракову, в якому закликав Україну виконати вимоги польських протестувальників, повідомила пресслужба польського міністерства.

"Це спричинило значне збільшення часу очікування для транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які повертаються з України без вантажу, щоб перетнути українсько-європейський кордон", – пояснив Адамчик, додавши, що, на думку протестувальників, ця система "дозволяє нерівноправне ставлення до українських та польських перевізників".

Читайте також: Польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарку для України: чим відповість Київ

Насамперед перевізники-протестувальники вимагають відновлення дозволів на міжнародні перевезення для українських водіїв, які було скасовано згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року, також додали у пресслужбі міністерства.

Адамчик звернувся до європейського комісара з транспорту Адіни Велян із проханням про відновлення необхідності отримання дозволів для українських транспортних фірм.

Польський урядовець розраховує, що це стане однією з головних тем для обговорення під час засідання Ради ЄС з питань транспорту 4 грудня 2023 року в Брюсселі.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада близько 13:30 польські перевізники розпочали акцію протесту на польсько-українському кордоні. Вони заблокували проїзд вантажному транспорту у пунктах пропуску "Корчова — Краківець", "Гребенне — Рава-Руська", "Дорогуськ — Ягодин".

Тоді організатори протесту заявили, що пропускатимуть лише по одній вантажівці на годину. Це спричинило величезні черги по обидва боки кордону. Протести на кордоні призупинили дуже багато процесів на українському ринку. Це, зокрема, гальмує і допомогу ЗСУ. Варто зазначити, що рух автобусів та легкового транспорту не заблокований.

У середньому один день простою через страйк на польсько-українських пунктах пропуску завдає одній українській компанії близько 1 млн грн втрат, підрахувала Європейська Бізнес Асоціація. За оцінкою Федерації роботодавців, наразі економіка зазнала понад €400 млн збитків від блокування кордону.

Блокада загрожує Україні дефіцитом на імпортні товари та вже вплинула на внутрішній ринок. Зокрема, на українських заправках почав зникати автогаз, волонтери не можуть ввозити необхідне для фронту, бізнес – вивозити експорт.

Читайте також: