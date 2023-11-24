Блокада західного кордону: яка ситуація на пунктах пропуску з Польщею

Через блокаду на території Польщі, водії і перевізники обирають інші напрямки перетину кордону.

Станом на п’ятницю, 24 листопада, через тривалу блокаду трьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні застрягли у чергах приблизно 2300 вантажівок. На четвертому пункті пропуску "Медика- Шегині", який польські протестувальники заблокували напередодні, на стороні Польщі зібралося вже 1 400 вантажівок.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, на напрямках "Ягодин", "Краківець" і "Рава-Руська", де блокування польськими перевізниками розпочалося із 6 листопада, відбувається незначний рух.

“За годину польська сторона може пропускати на виїзд та в'їзд декілька вантажівок - 2, 5, 8. У різні години це [відбувається] по-різному. Але інтенсивності руху це не додає", - сказав Демченко.

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За інформацією речника ДПСУ, за минулу добу через ПП "Ягодин" в обидва боки перетнуло кордон загалом 150 вантажівок замість доблокадних 1200-1300 вантажівок. Дещо інтенсивніший рух вантажівок відбувається на напрямку ПП "Краківець".

Андрій Демченко зауважив, що на пункті пропуску "Медика — Шегині", який було заблоковано вчора, рух транспорту, за повідомленням польської сторони, було відновлено о 21.00. Станом на ранок на цьому напрямку в бік України на території Польщі перебувало 1400 вантажних транспортних засобів.

Яка ситуація на кордонах Словаччини та Угорщини

Через блокаду на території Польщі, водії і перевізники обирають інші напрямки перетину західного кордону України, що призводить до збільшення черг на пунктах пропуску зі Словаччиною та Угорщиною.

У напрямку "Ужгород-Вишнє Нємецке" на території Словаччини в бік України, станом на ранок, перебуває приблизно 400 вантажівок. Блокування, за словами речника ДПСУ, не відбувається.

У напрямком пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною перебуває 460 вантажівок.

Нагадаємо, що 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Мова йшла про три пункти пропуску, до яких вчора додався ще й четвертий. Учасники акції фактично вимагають скасування транспортного безвізу.

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