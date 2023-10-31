"Блокбастер" на Житомирщині: чоловік убив, розчленував і запік у печі рідного зятя

У Житомирській області житель м. Коростеня під час риболовлі виявив у річці Уж понівечене тіло невідомого чоловіка. Про це він одразу ж повідомив до поліції.

Про всі подробиці повідомили в поліції Житомирської області.

Менш ніж за добу правоохоронці з’ясували, що вбитим є 43-річний житель Ушомирської громади Коростенського району. Чоловіка вбив рідний тесть.

"Оперативники запідозрили у причетності до вбивства 71-річного жителя м. Коростеня. За місцем проживання чоловіка вилучили низку доказів протиправного діяння. Попередньо, господар будинку намагався приховати злочин і позбутися тіла. Для цього частково розчленував його. Менші частини разом з одягом спалив у печі, а решту понівеченого тіла викинув до річки", - зазначили правоохоронці.

Чоловіка затримали. Наразі розпочато слідство за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, слідчі з’ясовують всі обставини події. Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що на Хмельниччині чоловік задушив знайому і сам викликав поліцію.

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