Блокування Чорного моря загрожує дефіцитом їжі: Зеленський пояснив

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Тривала війна та блокування Чорного моря загрожують світовим дефіцитом їжі. Через відсутність миру Україна пропонує домовитися про харчову та енергетичну безпеку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістом Фарідом Закарією на зустрічі «Ялтинської європейської стратегії-2026» (YES).

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Зеленський попередив про можливий дефіцит їжі у світі — що заявив

За словами глави держави, тривала війна стала викликом для України, економіки РФ і всього світу. Зокрема, через блокування Чорного моря продовольчий коридор ускладнений з обох боків.

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Він зазначив, що українці без їжі не залишаться. Однак через здорожчання експорту та складну логістику ціна зерна всередині країни впаде, що стане важким випробуванням для України.

«Але, окрім України, в набагато гіршій ситуації будуть інші країни, у яких просто не буде їжі. Багато народів не матимуть що їсти, навіть маючи гроші. Це правда. Це буде Ормуз, тільки вже агро. І це серйозна проблема. Вирішувати це питання повинна не лише Україна, бо це виклик для багатьох», — наголосив Зеленський

Президент повідомив, що вже обговорював цю тему з представниками Єгипту, Індії, Туреччини, Саудівської Аравії та ОАЕ. Він підкреслив, що агросектор та енергетика є двома головними глобальними викликами сьогодення.

«І якщо сьогодні неможливий мир, тому що одна особа цього не хоче, можна вирішити питання енергетичного перемир’я і харчової безпеки. Такі рішення можна ухвалювати. Ми порушували ці питання уже довгий час тому, але зараз це дуже актуально», — заявив він.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що США обговорюють можливі кроки для зниження ескалації між Україною та Росією напередодні зими. Зокрема, йшлося про взаємні удари по енергетичній інфраструктурі, а також питання експорту російських нафти й газу.

Раніше президент Володимир Зеленський під час візиту до Канади заявив про очікування щодо перших результатів переговорів.

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