Чорне море / © Associated Press

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Блокування чорноморського коридору завдало потужного удару по українському ринку нафтопродуктів. Через втрату морських маршрутів Україна позбулася близько 30% постачань пального, а основний переток вантажів змістився на західні сухопутні кордони.

Про це в ефірі «День.LIVE» заявив експерт паливного ринку Сергій Куюн.

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За його словами, вимушена переорієнтація експортерів та імпортерів на наземні пункти пропуску створила колосальне навантаження на західну інфраструктуру, що призвело до багатокілометрових заторів.

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Експерт наголосив, що наразі головним викликом для ринку є не вартість ресурсу, а сам факт його фізичної наявності в країні.

«На ринку сьогодні мало хто думає про ціну. Всі думки зосереджені на тому, як привезти. Тому що це дуже серйозна проблема, набагато важливіша за ціну. Коли не буде пального — то буде реальна біда», — підкреслив Сергій Куюн.

Нагадаємо, Україна надіслала РФ пропозицію про зупинення атак у Чорному морі. За інформацією Reuters, Київ передав Москві пропозицію про призупинення ударів по чорноморських портах.

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