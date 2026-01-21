ТСН у соціальних мережах

Блокування кордону: польські фермери анонсували нові протести — деталі

Подорожувальників просять зважати на цю інформацію та спланувати свій маршрут.

Блокування кордону.

У п’ятницю, 23 січня, польські фермери знову збираються перекривати кордон з Україною. Йдеться про пункт пропуску «Долгобичув — Угринів», що у Львівській області.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

За інформацією від польської сторони, фермери планують влаштувати страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув — Угринів».

«Очікується, що блокування автошляху, який веде до пункту пропуску із суміжної сторони, триватиме від 11:00 до 15:30 за польським часом», — йдеться у повідомленні.

Хоча загалом, наголошують митники, сільгоспвиробники Польщі анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня. Саме тому подорожувальників просять зважати на ці обставини і для перетину кордону обирати альтернативні КПП.

Як повідомлялося, на кордоні з Польщею зупинено оформлення вантажних автомобілів. Зокрема, у пунктах пропуску «Медика» та «Гребенне» тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення фур із вантажем, що прямували на виїзд з України.

