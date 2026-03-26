Блокування кредиту Орбаном: Зеленський сказав, як це може вдарити по армії України

Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з фінансовою допомогою від Європейського Союзу. Заяву він зробив на тлі обговорення можливого розблокування відповідної позики.

Як зазначив очільник держави, рішення про надання Україні позики було погоджене всіма лідерами ЄС заздалегідь, проте наразі його реалізація затягується. Україна розраховує на якнайшвидше вирішення цього питання або альтернативний механізм фінансування.

«Надання Україні позики — це позиція, узгоджена всіма лідерами ЄС наприкінці 2025 року. Альтернатива цьому кроку — це питання сьогодні до Європейського Союзу», — каже глава України Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що Україна буде вдячна, якщо європейці зможуть розблокувати цей формат.

«Якщо не розблокують, ми сподіваємося на альтернативу, яка дозволить отримати ці кошти, інакше українська армія буде недофінансована», — пояснив президент.

За його словами, буде недофінансоване виробництво дронів різних типів й систем ППО.

«Тому що ми звідти виділяємо гроші і на європейські системи ППО, і на американські ракети РАС-3. Це ризик для всіх. Це ризик для європейської безпеки. Я вважаю, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що від цього фінансування безпосередньо залежить виробництво озброєння та посилення систем протиповітряної оборони України. Водночас він висловив сподівання, що європейські партнери знайдуть рішення і забезпечать необхідну підтримку.

Нагадаємо, у Європарламенті різко розкритикували прем’єра Угорщини Віктора Орбана через блокування допомоги Україні. Його назвали «корисним ідіотом Росії», адже, на думку євродепутатів, дії Орбана фактично грають на користь Кремля. На тлі цього в Євросоюзі посилюються заклики обмежити вплив Угорщини, зокрема розглядають можливість позбавлення її права голосу.

ЄС призупинив виділення мільярдів євро Угорщині через позицію уряду Віктора Орбана, який блокує фінансову допомогу Україні. У Брюсселі вважають, що така політика Будапешта порушує принципи співпрац.