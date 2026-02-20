Блокування рахунків через неявку по повістці: як отримати доступ до коштів

Багато українців ігнорують штрафи за порушення правил військового обліку / © pixabay.com

В Україні військовозобов’язаних, які ухиляються від мобілізації, можуть позбавити деяких прав. Значна частина громадян, які отримали штрафи за порушення правил мобілізації, не поспішають їх сплачувати. Водночас такі дії можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.

Про це пише «Фокус».

Серед основних покарань: закриття виїзду або анулювання закордонного паспорта, позбавлення права на керування транспортом, за систематичне ухилення від мобілізації передбачений штраф або ув’язнення до 5 років, а також блокування рахунків.

Останнім часом значно посилилася увага до фінансових операцій осіб, які ухиляються від призову.

Блокування рахунків: як дізнатись про це

Дізнатися, що ваш рахунок заблоковано, можна кількома способами:

SMS або e-mail повідомлення від банку. Зазвичай банк надсилає повідомлення про тимчасове обмеження доступу до рахунку або про відмову в операціях — таке повідомлення може надійти і в застосунку банку

невдача здійснити операцію. Коли ви намагаєтеся перевести кошти чи зняти готівку з банкомата, система може вивести повідомлення про відмову через блокування

офіційне попередження від органів влади. У деяких випадках, коли рішення про блокування рахунку ухвалюється на підставі правових норм, особа отримує офіційне повідомлення про це від правоохоронців або через суд.

Як розблокувати свої рахунки: покрокова інструкція

Юристи радять: якщо ви виявили, що ваш рахунок заблоковано, слід діяти швидко, щоб розібратися в причині та зняти блокування.

Спершу потрібно перевірити статус рахунку. Для цього зверніться до банку, за допомогою онлайн-банкінгу або звернення до відділення. Якщо вам надійшло повідомлення від банку, уважно ознайомтесь з деталями.

Якщо ви не отримали інформацію про блокування через банк, зверніться до органів влади. Якщо блокування рахунку відбулося через ухилення від мобілізації, це, ймовірно, відображається в державних реєстрах. 2024 року було значно посилено контроль за особами, які ухиляються від служби, через спеціальні реєстри, куди можуть бути внесені дані про таких осіб.

У разі невдалого з’ясування причини блокування, важливо звернутися до адвоката, який допоможе з’ясувати, чи є рішення суду, наказ або інші правові документи, які підтверджують блокування.

Якщо ситуація з’ясована і блокування було необґрунтованим, необхідно подати письмову заяву до банку з проханням зняти блокування. Важливо навести аргументи, підкріплені документами (довідки з ТЦК, медичні документи або судові рішення).

Якщо блокування сталося через фактичне ухилення від військової служби, необхідно спочатку сплатити заборгованість, а потім здійснити оновлення даних у додатку «Резерв+». Якщо є повістка, необхідно приїхати до місцевого ТЦК та СП.

Банк має розблокувати рахунок, отримавши від виконавчої служби дані про сплату боргу. Прискорити розблокування можна, самостійно надіславши до виконавця, який веде вашу справу, скриншот платежу або фото платіжної квитанції (підтвердження сплати штрафу).

Раніше ми писали про те, що відмова ТЦК розглядати документи на відстрочку, надіслані поштою, є незаконною, оскільки суди роз’яснили, що вимога «подати особисто» не тотожна «прибути особисто». Водночас для успішного подання документів поштою треба обов’язково додати до заяви військово-обліковий документ, нотаріально завірити копії та надіслати все цінним листом з описом вкладення.