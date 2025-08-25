Блокування російської музики на стримінгових платформах: наскільки це можливо

Музика / © Pixabay

Блокування російської музики на популярних стримінгових платформах є необхідною для захисту культурного простору України. Такий контент загрожує нашій нацбезпеці.

Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» сказала уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

За її словами, поширення російського контенту в Україні сьогодні є не просто парадоксом, а фактично викликом національній безпеці та культурній ідентичності.

«Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах», — сказала Івановська в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За її словами, є такі дієві шляхи:

звернення до монополістів та великих світових платформ із чіткою позицією на основі українського законодавства — йдеться про 15 статтю закону „Про культуру“ прямо прописано унеможливлення виконання пісенного та іншого культурного продукту громадянами Росії або тими, хто підтримує агресивну політику держави-агресора;

підтримка ініціативи на рівні РНБО та інших державних органів — це додасть їм ваги та офіційного статусу, підвищивши шанси на успішне впровадження відповідних обмежень.

Раніше в одному з клубів Києва лунали пісні мовою країни-агресора. На відео зафіксувано відвідувачів столичного клубу, які гучно підспівували пісню російською мовою. Це композиція, яку виконує ексучасник гурту «Гриби» Іллею Капустіним та російський репер «Есчевський».

Правоохоронці задокументували всі обставини події, склавши протокол на адміністраторку закладу через порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування.

Також київські правоохоронці звернулися до уповноваженого з захисту державної мови для відповідного реагування на факт порушення мовного законодавства. Поліція Києва наголошує на відповідальності організаторів культурних і розважальних закладів, закликаючи їх дотримуватися чинного законодавства. Публічне використання мови держави-агресора є неприпустимим.