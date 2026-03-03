Блокування Telegram в Україні: результати нового опитування

Українці проти блокування Telegram, але за посилення контролю / © pixabay.com

В Україні знову активно обговорюють можливе блокування або суттєве обмеження роботи популярного месенджера Telegram. Як з’ясувалося, громадяни переважно проти повної заборони застосунку, проте зовсім не заперечують проти пильнішого нагляду за ним з боку спецслужб.

Про це пише Rating Group.

Хто користується месенджером та чи є загрози

За даними соціологів, загалом 67% українців є активними користувачами Telegram. Найчастіше перевагу цьому застосунку віддає молодь, жителі Києва та обласних центрів, а також громадяни з вищим рівнем доходів. Водночас абсолютна більшість респондентів (72%) переконана, що використання месенджера ніяк не загрожує їхній особистій безпеці. Лише 8% опитаних вбачають у ньому негативний вплив на власну безпеку, тоді як 15% вважають його позитивним.

Водночас ситуація з національною безпекою має інакший вигляд. Близько третини українців (35%) не бачать жодного впливу Telegram на безпеку держави, ще чверть вагається з відповіддю. Однак 28% громадян, тобто понад чверть респондентів, впевнені, що месенджер несе негативні наслідки для національної безпеки.

Ставлення до заборони та контролю

Попри певні побоювання щодо безпеки держави, суспільство не готове прощатися зі зручним інструментом комунікації. Аж 76% опитаних виступають категорично або радше проти повного блокування Telegram на території України. Підтримують таку радикальну ідею лише 16% респондентів.

«Більшість опитаних підтримує посилення контролю правоохоронних органів над месенджером, а 41% — проти цього», — зазначає Rating Group.

Отже, українці демонструють запит не на заборону популярного застосунку, а на більш прозорі та контрольовані правила його роботи.

Нагадаємо, нардеп від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин виступив з ініціативою змінити законодавство, щоб покласти край анонімності великих Telegram-ресурсів. За його словами, це необхідно для боротьби з дезінформацією, яка поширюється в месенджері. У Раді готують зміни до законів.