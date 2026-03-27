Блокування Telegram в Україні: Верещук розповіла про вимоги до анонімних каналів

В Україні триває активна дискусія щодо врегулювання діяльності месенджера Telegram. Головною проблемою є не сама платформа, а анонімність, яку використовує ворог для підривної діяльності.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук у коментарі «Новини.LIVE».

Посадовиця наголосила, що головною проблемою є не сама платформа, а анонімність, яку використовує ворог для підривної діяльності. За її словами, ресурси, що несуть пряму загрозу життю українців, не можуть залишатися «в тіні».

«Якщо будь-який анонімний телеграм-канал загрожує національній безпеці, життю і здоров’ю наших громадян, використовується ворогом, він має бути деанонімізований, він має бути верифікований. І спецслужби мають розуміти, що через такі телеграм-канали, через інші комунікаційні платформи нас не будуть вбивати, не будуть калічити і не будуть тероризувати», — заявила Верещук.

Верещук звернула увагу на те, що анонімність у Telegram масово використовується Росією для вербування людей та координації злочинів на території України. Вона підкреслила, що часто держава змушена обговорювати вже наслідки завершених злочинів, які були підготовлені саме через анонімні мережі.

Заступниця голови ОП привітала рішення народних депутатів, які проголосували за відповідний законопроєкт, що вже готується до розгляду в залі парламенту.

«Я ще розраховую, що він буде доопрацьований з врахуванням саме безпекових складових. Я розглядаю цей процес виключно як загрозу безпеці», — додала вона.

Свобода слова та бізнес: що не підпадає під обмеження

Водночас Верещук запевнила, що про повну заборону Telegram чи обмеження свободи слова не йдеться. Держава не збирається втручатися у політичні дискусії чи бізнес-процеси, якщо вони не шкодять безпеці країни.

«Все решта — будь ласка. Політичність, свобода слова, заробляйте гроші. Я чула, що там для когось це бізнес, хтось там політично підтримує владу, хтось опозицію. Будь ласка, ради Бога», — зазначила представниця Офісу президента.

Україна у питанні регуляції соцмереж не є самотньою. Верещук розповіла про консультації з партнерами з Європейського Союзу, де вже існують жорсткі обмеження для захисту громадян.

За її словами, у країнах ЄС, таких як Німеччина та Данія, вже опрацьовують питання обмеження соціальних платформ, а деякі держави забороняють користування ними дітям до певного віку.

«Я дуже добре розумію, і нас дуже добре розуміють європейські партнери, чому нам потрібно це обмеження. І вони, до речі, не заперечують, бо розуміють, що йдеться про безпеку. Держави-терористи використовують кожну можливість, аби впливати на суспільство всередині, розриваючи, розбурхуючи конфлікти, демотивуючи і так далі. Наше завдання — обороняти державу і не дати ворогу жодного шансу», — підсумувала Верещук.

Блокування Telegram в Україні — останні новини:

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин виступив з ініціативою змінити законодавство, щоб покласти край анонімності великих Telegram-ресурсів. За його словами, це необхідно для боротьби з дезінформацією, яка поширюється в месенджері.

Водночас військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що спроби обмежити роботу месенджеру Telegram не зупинять російські спецслужби у пошуку агентів, оскільки для вербування можуть використовуватися будь-які цифрові платформи.