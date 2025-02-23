Блокуванння Starlink в Україні: Буданов роз’яснив ситуацію

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що станом на теперішній момент немає жодної системної роботи з блокування супутникових систем зв'язку Starlink, якими користуються українські військові.

Про це він повідомив під час форуму "Україна. Рік 2025".

“Будь ласка, заспокойтеся з цим питанням”, - сказав він.

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За словами Буданова, впродовж останніх півтора тижнів фіксуються випадки блокування так званих "сірих старлінків" — систем, якими користуються на лінії фронту окупанти.

“Такі випадки реально є і вони не поодинокі. Були дні, коли виключали цілі [ворожі] підрозділи”, - додав він.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило про наміри Вашингтона відключити систему супутникового зв’язку Starlink як спосіб тиску на Україну для укладення угоди про корисні копалини. Однак Ілон Маск спростував цю інформацію.

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