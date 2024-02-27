Блокування американської допомоги Україні: у Байдена зробили заяву

Оскільки Палата представників США відкладає ухвалення нового пакету допомоги для України, то у цьому випадку російський президент-диктатор Володимир Путін "виграє щодня".

Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє The Guardian.

Він наголошує: зараз реальність така, що "Путін виграє кожного дня", коли Україна не отримує ресурси, яких потребує. Салліван зауважив, що "двопартійна більшість у Палаті представників готова ухвалити" пакет допомоги для України, "якщо він дійде до переговорів".

Представник президента США заявляє, що ЗСУ мають потенціал для перемоги, а тому потребують озброєнь. Крім того, якщо Україна "матиме необхідні інструменти", то зможе відвоювати більше окупованих РФ територій.

"Зрештою, Україна все ще має потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги у цій війні", - сказав Салліван.

Нагадаємо, у Білому домі назвали умову, за якої все ще можлива перемога України. У Вашингтоні наголошують, що США бачать проблеми, з якими зіштовхується Україна під час нестачі озброєння та боєприпасів.

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